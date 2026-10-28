Adana Kozan\'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı

Adana Kozan'da uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Çulluuşağı Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çulluuşağı Mahallesi'nde, Y.Ç. idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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