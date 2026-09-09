Adana Kozan'daki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı - Son Dakika
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Adana Kozan'daki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı

Adana Kozan\'daki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı
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Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçradı. Yangın nedeniyle tedbir amaçlı bazı evler boşaltılırken, ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Yangın nedeniyle ilçelerdeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Yangın

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.

Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.

Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana Kozan'daki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Kozan'daki orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçradı - Son Dakika
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