Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi ve Kültür Vurgusu - Son Dakika
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Adana Lezzet Festivali'nde Gastronomi ve Kültür Vurgusu

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeğinde konuşarak Adana'nın köklü gastronomi kültürüne ve tarımın önemine dikkat çekti. Festival, yerel yönetimlerin katkısıyla Adana'nın tanıtımına büyük bir destek sağlıyor.

20.10.2024 13:16  Güncelleme: 16:36
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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşi Nuray Karalar'la birlikte, 8'inci Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin gala yemeğine katıldı. Başkan Karalar, "Adana köklü kadim bir kent. 'Kökleriyle Adana' teması kadim, köklü kent Adana'ya tam uygun bir tanımlama" dedi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen panellerin açılış konuşmasını Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'le birlikte yapan Başkan Karalar, "Bölgesel Bir Gastronomi Destinasyonu Olabilmek İçin Yerel Yönetimlerin Rolü" konulu panelde Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş belediye başkanlarıyla görüş bildirdi.

"Lezzeti tarımdan bağımsız düşünemezsiniz, iki unsuru ayıramazsınız"

Adana mutfağında baskın lezzetin Adana Kebabı olduğunu ama 400'ü aşkın başka yemeklerin de bulunduğunu hatırlatan Başkan Karalar şöyle konuştu:

"Altın Koza Film Festivalimiz, Portakal Çiçeği Karnavalımız, Lezzet Festivalimiz ve diğer festivallerimiz Adana'mızın tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Adana'nın bereketli topraklarından çıkan kaliteli ürünler, usta ellerde işleniyor ve içine sevgi de eklenince eşsiz yemekler, lezzetler ortaya çıkıyor. Adana köklü kadim bir kent. Bu yılki; 'Kökleriyle Adana' teması kadim, köklü kent Adana'ya tam uygun bir tanımlama. Sayın Valimizin önderlik ettiği Adana Lezzet Festivali'nin çıtası her yıl yükseliyor. Kente gelen yerli-yabancı turist sayısı arttı ve her geçen yıl daha da artıyor. Bu yıl ilk kez yaptığımız Çukurova Tarım Zirvesi'ni çok önemsiyorum. Çünkü lezzeti tarımdan bağımsız düşünemezsiniz, iki unsuru ayıramazsınız. Adana tarih boyunca 16 kavmin yaşadığı kadim bir şehir. Şar, Anavarza, Magarsus ve daha birçok tarihi nokta, Avrupalıların kendilerinden bir şeyler bulduğu yerler.

Adana elbette sadece gastronomisiyle değil, birçok özelliğiyle eşsiz bir şehir. Denizi, gölleri, nehirleri, yaylaları, ulaşım olanakları, yılın 295 günü güneşli olan iklimi; endemik bitki çeşitliliği, sanatın birçok dalında evrensel değerde yetiştirdiği sanatçıları, sıcak insanı, hoşgörü ortamı ve tarihi ile bu kadar çok özelliği aynı anda taşıyan dünyanın ender şehirlerinden biridir."

Başkan Zeydan Karalar, Adana Merkez Park'ta kurulan festival alanında vatandaşlarla bir araya geldi. Ayrıca Başkan Karalar, Büyükşehir Belediye Standı ile Payhane ve Niyet Akademi stantlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: ANKA

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