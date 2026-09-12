Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı

Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı. Baskınlarda 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirilirken 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konuldu.

Adana merkezli 11 ilde suç örgütüne yönelik operasyonda 64 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adana merkezli bir suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından haklarında yakalama kararı verilen 97 şüpheliye yönelik özel harekat polislerinin desteğiyle Adana merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 64 şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, 2 el bombası, 12 ruhsatsız tabanca, 12 şarjör, 57 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Öte yandan soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu değerlendirilen 10 şirket, 4 taşınmaz ve 13 araca el konulduğu bildirildi.

Polis ekiplerinin 33 şüpheliyi yakalanmaya yönelik çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana merkezli 11 ilde suç örgütü operasyonunda 64 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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