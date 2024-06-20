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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Adana'da sıklıkla kullanılan caddeler tenhalaştı.

Dışarı çıkan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı çocukların ise tehlike ve uyarılara rağmen sulama kanalında yüzdüğü görüldü.

Mersin'de nem oranı yüzde 91 ölçüldü

Mersin'de kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 91 ölçüldü.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 64 ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, Arsuz ilçesi Karaağaç sahilinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de de sıcak hava vatandaşları bunalttı.