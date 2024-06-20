Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Bunaltıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Bunaltıyor

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de hava sıcaklığının yükselmesi ve nem oranının artması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Adana'da sıcaklık 37 dereceye ulaşırken, cadde ve sokaklar boş kaldı. Mersin'de ise nem oranı yüzde 91 olarak ölçüldü ve güneşten korunmak isteyenler park ve mesire alanlarına akın etti. Hatay'ın İskenderun ilçesinde hissedilen sıcaklık 33 dereceye çıkarken, vatandaşlar denize girerek serinlemeye çalıştı. Osmaniye'de ise termometreler 37 dereceyi gösterdi ve sıcak hava vatandaşları etkiledi.

20.06.2024 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı Adana'da sıklıkla kullanılan caddeler tenhalaştı.

Dışarı çıkan vatandaşlar, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Bazı çocukların ise tehlike ve uyarılara rağmen sulama kanalında yüzdüğü görüldü.

Mersin'de nem oranı yüzde 91 ölçüldü

Mersin'de kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 91 ölçüldü.

Bunaltıcı sıcaklar nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Hatay ve Osmaniye

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hissedilen hava sıcaklığı 33 derece, nem oranı ise yüzde 64 ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar, Arsuz ilçesi Karaağaç sahilinde denize girerek serinlemeye çalıştı.

Termometrelerin 37 dereceyi gösterdiği Osmaniye'de de sıcak hava vatandaşları bunalttı.

Kaynak: AA

İskenderun, Osmaniye, Mersin, Hatay, Adana, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Bunaltıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Özel’in “Belediyelerimizde akraba ataması yok“ sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor Özel'in "Belediyelerimizde akraba ataması yok" sözlerine AK Parti cephesinden yanıt: Özel, vatandaşı kandırıyor
14:49 Nuri Şahin, Fener’in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın Nuri Şahin, Fener'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın
13:36 Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu Adı uyuşturucu ve rüşvetle anılan hakimin yasak aşk yaşadığı iş adamı sessizliğini bozdu: Kocası bu ilişkiye rıza gösteriyordu
13:18 İstanbul’da Halk Ekmek’e yüzde 60 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 60 zam geldi
12:25 Depozito İade Sistemi başlıyor İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli Depozito İade Sistemi başlıyor! İadesi yapılacak her şişe için ödenecek rakam da belli
15:50 Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu Kıskançlık krizine giren kadın, kocasıyla dansözün arasına duvar oldu
15:20 Yapılan yorumları görmeniz lazım Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı Yapılan yorumları görmeniz lazım! Fenerbahçe taraftarından Batshuayi mizahı
14:44 Ön protokolu imzaladı bile Batshuayi adım adım Galatasaray’a Ön protokolu imzaladı bile! Batshuayi adım adım Galatasaray'a
14:40 Görüntü Mardin’den “Beni siz delirttiniz“ diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü Görüntü Mardin'den! "Beni siz delirttiniz" diyerek sokakta üstsüz halde yürüdü
14:34 Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık Japon oyun devi Konami ve Avalanche arasında önemli ortaklık
13:15 Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda Kaza kurşunuyla ölen 9 yaşındaki kıza, annesinden yürek dağlayan veda
12:50 Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim İşte Arda Güler’in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi Boynunda madalya, elinde Kuran-ı Kerim! İşte Arda Güler'in elden ele dolaşan fotoğrafının hikayesi
11:37 Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi Gelir İdaresi Başkanlığı, yurt dışına çıkış harcının 3000 TL olmasını önerdi
11:31 Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe’yi görevliler durdurdu Mezarın üzerine çıkıp şarkı söylemek isteyen Yıldız Tilbe'yi görevliler durdurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2024 16:10:50. #1.12#
SON DAKİKA: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Sıcak Hava ve Nem Vatandaşları Bunaltıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement