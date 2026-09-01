Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yeni Adli Yıl Törenlerle Başladı - Son Dakika
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yeni Adli Yıl Törenlerle Başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye\'de Yeni Adli Yıl Törenlerle Başladı
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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yıl, düzenlenen törenlerle başladı. Törenlerde çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından adli yıl açılışları gerçekleştirildi. Yetkililer, adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için çalışacaklarını vurgulayarak, vatandaşların adalete olan güvenini güçlendirmek için kararlılıkla görev yapacaklarını ifade etti.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin ve Adalet Komisyonu Başkanı Savaş Tek, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Törende, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Adana Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Torun, Adana Baro Başkanı Volkan Böke, hakim, savcı ve avukatlar yer aldı.

Mersin

Mersin'de de yeni adli yılın açılışı dolayısıyla Adalet Sarayı'nda program düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, törendeki konuşmasında, yeni adli yılın hayırlı olmasını diledi.

Huzur ve mutlulukla bir yıl geçirmeyi temenni eden Emre, "Ülkemize, memleketimize, milletimize hep birlikte adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğü için birlikte çalışacağız. Vatandaşımız, memleketimiz, milletimiz bizden adalet bekliyor. Hep birlikte vatandaşımızın, ülkemizin bu beklentisini karşılayacağız." dedi.

Programa, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hasan Ufuk Çakır ve Havva Sibel Söylemez, Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Baro Başkanı Gazi Özdemir, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alpaslan Baysal, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Oktay Öztürk ve yargı mensupları da katıldı.

Hatay

Hatay'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan ile Baro Başkanı Hatay Tut, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, hakim, savcı ve avukatların katıldığı törenin ardından Hatay Adliyesi'nde adli yıl açılış resepsiyonu düzenlendi.

Osmaniye

Osmaniye'de Cumhuriyet Başsavcısı Tolga Han Altınay ve Baro Başkanı Şefik Akın'ın Valilik Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan Başsavcı Altınay, adaletin devletin temeli, toplumun huzuru ve güveninin teminatı olduğunu söyledi.

Altınay, görevlerinin adaleti en uygun, etkin ve güvenilir şekilde tesis etmek olduğunu belirterek, "Osmaniye yargı camiası olarak vatandaşlarımızın adalete olan güvenini daha da güçlendirmek görevimizi büyük bir sorumluluk ve özveriyle yerine getirmek için inanç ve kararlılıkla bu aziz yargı döneminde de çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Törene, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı İbrahim Çenet, hakim, savcı ve avukatlar ile adliye çalışanları katıldı.

Kaynak: AA

Osmaniye, Mersin, Güncel, Hatay, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Yeni Adli Yıl Törenlerle Başladı - Son Dakika

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