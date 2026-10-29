Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlandı

Adana, Mersin ve Hatay'ın ilçelerinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Osmangazi İmam Hatip Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda, günün anlamına ilişkin konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda çeşitli gösteriler sunuldu.

Saimbeyli ilçesinde Kapalı Pazar Alanı'nda düzenlenen programa, Kaymakam Nursen Yüce, Belediye Başkanı Mahmut Dal, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Yüce, konuşmasında, Cumhuriyet'in 103 yıllık birikiminin, milletin neleri başarabileceğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, çeşitli gösteriler sunuldu.

Aladağ ilçesinde de kutlamalar kapsamında Aladağ Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

Kaymakam Tayfun Yılmaz, Belediye Başkanı Kemal Özdemir ve diğer protokol üyelerinin katıldığı programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

Programda, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Mersin

Mersin'in Silifke ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Eyüp Fırat'ın bayram tebriklerinin kabulünün ardından program Anıt Meydanı'nda devam etti.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve gösteriler sunuldu.

Bozyazı ilçesinde, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen programda kutlandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Tuncay Topsakaloğlu günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunan ve halk oyunları gösterileri sunulan programda, resim sergisi açıldı.

Gülnar ilçesinde, Kaymakam Emrah Aslan, makamında bayram tebriklerini kabul etti.

Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde devam eden programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Aslan, bir konuşma yaptı.

Programda şiirlerin okunmasının ardından resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Anamur ilçesinde de Gençlik ve Spor Salonu'nda yapılan törene, Kaymakam Kemal Duru ve diğer ilgililer katıldı.

Şiirler okunup çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen programda da İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Tüten ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, tören aracından vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

Günün anlamına ilişkin konuşmaların ardından programda çeşitli gösteriler sunuldu.

Samandağ ilçesinde de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, kaymakamlıkta bayram tebriklerinin kabulünün ardından Çevlik Öğretmenevi'nde devam etti.

Günün önemine ilişkin konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu programda, Jan ve Suphi Beyluni Anadolu Lisesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Aslı Koza tarafından hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı.