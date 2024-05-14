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Adana'nın çöplük isyanı: "Halk sağlığını tehdit ediyor"

Yıllarca vahşi depolama yapılan çöplük, şimdi de halk sağlığını tehdit ediyor

Çöplük kokusu vatandaşları canından bezdirdi

Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara:

"Depolama alanları yerleşim merkezlerine uzak olmalı"

ADANA - Adana'da yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı ilçede bulunan çöplük, hem kötü koku yayıyor hem de halk sağlığını tehdit ediyor. Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, "Artık çöplüğün olduğu alan uygun bir bölge değil. Halk sağlığı açısından başka alanlar düşünülmeli" dedi.

Uzun yıllar vahşi depolama ile çöp yığınlarının oluştuğu, kilometrelerce öteye rüzgarla koku yayan Sarıçam ilçesinde bulunan Sofulu Çöplüğü, 2008 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yap İşlet Devret Modeli ile özel bir firma tarafından Katı Atık Bertaraf Tesisi'ne dönüştürüldü.

Binlerce apartman inşa edildi

İlk yapıldığı dönemde etrafında çok az ev bulunan ve yeri uygun olan ancak 2010 yılında çöplüğe 1 kilometre uzakta Yeni Adana Stadyumu'nun temelinin atılmasıyla birlikte imara açılan bölgede binlerce apartman inşa edildi. Bazı apartmanlar ise tesisin hem yanı başına hem de karşısına yapıldı.

Mahkemeden dönüş olmadı

Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, yurtlar ve birçok okulun da bulunduğu bölgede oturmaya başlayanlar Sarıçam Platformu'nu kurup tesisin çevre ve insan sağlığına zararları sebebiyle taşınması ya da tamamen kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Ancak platform, mahkemeden sonuç alamadı.

Kaldırılması isteniyor

Hem vatandaşlar hem de uzmanlar şimdi sosyal medyadan kampanyalar başlatarak yetkililere seslerini duyurup, yeni yerleşim yerinin adeta ortasında kalan çöplüğün şehir dışına taşınmasını istiyor.

"Tesisler yerleşim yerinden uzakta olmalı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Çukurova Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertan Kara, "Çöplerin usulüne uygun olarak depolanması ve taşınması çok önemli bir konu. Bunun her aşaması gerçekten insan sağlığını etkileyen faktörlerle doludur. Çöplerin ilk etapta evlerde, iş yerlerinde ve fabrikalarda toplanıp daha sonrada yok edilmesi önemli bir olay. Ancak bu depolanma alanlarının olabildiğince yerleşim merkezlerine uzak olması gerekmektedir" dedi.

"Artık uygun bir bölge değil"

Çöplük çevresinde oturmanın halk sağlığı açısından çok uygun olmadığını anlatan Prof. Dr. Kara, "İnsan sağlığına etkilerini hem biyolojik hem de hava sağlığına etkisi yönünden değerlendiriyoruz. Bir de işin sosyal boyutu var. Bunlar depolandığında bazı organik maddeler olduğu için içerisinde mikroorganizmalar üreyeceğini ve insan sağlığına olumsuz yönde etkilerinin olacağını düşünüyoruz. Bu çöplük için ilk kurulduğu yıllarda o bölge çok uygundu. İmara açık bir alan değildi ve nüfus yoğunluğu yoktu. Ancak artık orası çok uygun bir bölge değil. Başka alanlar seçilmesini öneririm ben halk sağlığını koruma açısından" ifadelerini kullandı.

"Kokudan duramıyoruz"

Çöplüğün yanındaki apartmanda oturan Fadime Karataş isimli vatandaş, "Çok rahatsız oluyoruz bu kokudan. Yazın daha kötü oluyor koku. Kokudan duramıyoruz. Bu çöplük buradan kalksın" diye konuştu.

"Çok pis kokuyor"

Ebru Nur Arslan isimli mahalleli ise kokudan rahatsız olduklarını belirterek, "Günün belirli saatlerinde çok pis kokular geliyor. Sıcak havalar da geldi. Bu çöp kokusu nedeniyle Sarıçam'da artık hayat kalmadı. Dünyanın bütün çöplerini sanki burada topluyorlar gibi çok pis kokuyor" dedi.