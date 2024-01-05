ADANA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamalarında jandarma komandoların silah gösterisi, yoğun ilgi gördü.

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü 5 Ocak kutlamaları kapsamında ilk olarak, Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ardından Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törene Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, askeri erkan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Vali Köşger'in tören alanındakileri selamlamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı. Adana konulu şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül dağıtıldı. Adana Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı bisiklet sporcuları, Pozantı'dan getirdikleri bayrağı Vali Köşger'e teslim etti.

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı jandarma komandoların yürüyüş sonrası silahlarla yaptığı gösteri, coşkuyla izlendi.