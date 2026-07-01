Adana'nın Huzur ve Güvenlik Hedefi - Son Dakika
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Adana'nın Huzur ve Güvenlik Hedefi

Adana\'nın Huzur ve Güvenlik Hedefi
01.07.2026 16:55
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Vali Yavuz, Adana'nın kalkınması için güvenlik çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, şehrin gelişmesine, kalkınmasına, ilerlemesine katkı sağlamak, insanların hak ettiği huzuru ve güvenliği temin etmek için çalıştıklarını söyledi.

Yavuz, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kentte yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Kentte devam eden projeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Vali Yavuz, "İstihdam, üretim ile bölgemizin ve ülkemizin gelişmesi noktasında Adana'daki yatırımlarımızı hızlandıracağız." dedi.

Vali Yavuz, kentte huzur ve güvenliği olumsuz etkileyen alanlarda çalışmalarının devam edeceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Güvenin ve huzurun olmadığı yerde yatırımdan, işten, insanların Adana'ya yatırım yapmasından bahsedemeyiz ya da yatırımcılarımızı burada kafa rahatlığı içerisinde tutamayız. Bundan sonraki ana amacımız ve hedefimiz, Adana'da huzurun ve güvenliğin tam ve tahkim edilmiş bir şekilde sağlanmasıdır. Bu anlamda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Önemli bir mesafe aldık. Asayiş, organize ve uyuşturucuyla mücadele anlamında aklınıza gelebilecek tüm huzur ve güvenliği olumsuz etkileyen alanlarda çalışmalarımız devam edecek. 2026 yılının, Adana'nın huzurunun, güvenliğinin, hiçbir vatandaşımızın, yatırımcımızın ve ziyaretçilerin endişe etmediği bir yıl olacağını sizlerle paylaşmak istiyorum."

Vali Yavuz, kolluk birimlerine de huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında kentte yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.

Su Ürünleri Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili de altyapı ve elektrik ihale ilanının Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Yıllardır konuştuğumuz, yapılması için çaba sarf ettiğimiz bir projeydi ama bugüne denk gelmiş oldu. Adana'mıza, tarım ve su ürünleri sektörüne hayırlı olsun. Adana'mız için önümüzdeki dönemde güzel bir yatırım olacak. Adana'mız da artık denizin ve suyun olduğunu, su ürünleriyle ilgili bir üretimin bulunduğunu hem ilimize, bölgemize hem de ülkemize ciddi anlamda ihracat yaparak gösterecektir. Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde de çalışmalar hızlandı. Temmuz ayı içerisinde altyapının büyük bir kısmı bitmiş olur. Eylül ayında yatırımcılarımız fideleri toprakla buluşturabilirse kasımda belki ilk hasadı yapmış oluruz."

Vali Yavuz, kentte nisan, mayıs ve haziran döneminde ulaştırma-haberleşme sektöründe 55, eğitim sektöründe 44, turizm sektöründe 19, tarım sektöründe 113, enerji sektöründe 25, sağlık sektöründe 23, konut sektöründe 7, imalat sektöründe 1 ve diğer kamu hizmetleri sektöründe 152 olmak üzere toplam 439 projenin yürütüldüğünü belirtti.

Proje bedelleriyle ilgili de bilgi veren Yavuz, 2026'nın huzurlu bir yıl olması temennisinde bulundu.

Basına kapalı devam eden toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurumlarının müdürleri ve rektörler de katıldı.

Kaynak: AA

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