Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana\'nın Kozan ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Kozan'da bulunurken, depremin derinliği 7,6 kilometre olarak belirlendi. Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

07.08.2024 06:35
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05.32'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kozan olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Arslanköylü, "Bize ulaşan bir olumsuzluk yok. Apartmanda yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı evlerinden çıkmışlar. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Kaynak: AA

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