Adana'nın Kozan ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Adana'nın Kozan ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu; olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karacaoğlan Mahallesi Hacı Basri Demirci Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'nın Kozan ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'nın Kozan ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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