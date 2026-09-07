Adana'nın Kozan ilçesinde market deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Adana'nın Kozan ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında iş yerinde hasar oluştu; olayla ilgili polis soruşturma başlattı.
Adana'nın Kozan ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Karacaoğlan Mahallesi Hacı Basri Demirci Bulvarı'ndaki marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA
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