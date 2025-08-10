Adana Otoyolu'nda Kaza, Yol Yeniden Açıldı

Adana'da tır ile kamyonun çarpışması nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, ekiplerin çalışması sonucu yeniden trafiğe açıldı.

Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Ceyhan gişesi yakınında sürücüsü ve plakaları öğrenilemeyen tır ile karpuz yüklü kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyondaki karpuzlar yola savruldu.

Kimsenin yaralanmadığı kaza nedeniyle otoyol bir süre ulaşıma kapandı.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.