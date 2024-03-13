Adana Pozantı\'da Asayiş Uygulamalarında 16 Şüpheli Yakalandı

Bakan Işıkhan: Bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele bizi yere getiremez

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Mardin'de düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bayrak sevgisi ve memleket sevdasıyla hiçbir mücadele sırtlarını yere getiremeyeceğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türkiye'nin enerjide bağımsız olması için çalıştıklarını ve Şırnak'ın kısa sürede bir petrol şehri haline geldiğini söyledi.