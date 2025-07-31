Adana-Pozantı Otoyolu\'nda Tır Yangını

Adana- Pozantı Otoyolu'nda devrilen tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun Mersin'in Tarsus ilçesi Damlama mevkisinde, Y.A. idaresindeki 38 AGV 644 plakalı tır refüje çarparak devrildi.
Dorsesinde elyaf yüklü tırda, devrildikten sonra yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Tır sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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