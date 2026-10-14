Adana Sarıçam'da 10 bin lira ve çeyrek altın çalan kadın zanlı kamerayla tutuklandı - Son Dakika
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Adana Sarıçam'da 10 bin lira ve çeyrek altın çalan kadın zanlı kamerayla tutuklandı

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Adana Sarıçam\'da 10 bin lira ve çeyrek altın çalan kadın zanlı kamerayla tutuklandı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde 25 Eylül'de bir apartmanın üçüncü katındaki eve giren iki kadın zanlı, 10 bin lira ve çeyrek altın çaldı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri belirlenen kadınlardan biri yakalanıp tutuklandı, diğerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde bir evden hırsızlık yapan zanlı, güvenlik kamerası kaydından kimliğinin belirlenmesiyle yakalanıp tutuklandı.

Orhangazi Mahallesi'nde 25 Eylül'de bir apartmanın üçüncü katındaki ikamete giren 2 kadın, 10 bin lira ve çeyrek altın çaldı.

Ev sahibi Nur Banu S'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin K.S. ve Ç.L. olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden K.S. ikametine düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlının, 12 Mart'ta girdiği bir evden 51 bin lira ve 30 avro çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı ve bir süre önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adresinde bulunamayan Ç.L'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tanınmamak için elleriyle yüzlerini kapatmışlar

Binanın güvenlik kamerası görüntülerine göre, apartmandaki dairelerin zillerine rastgele basan şüpheliler, giriş kapısının açılmasıyla içeriye giriyor. Tanınmamak için elleriyle yüzlerini gizlemeye çalışan zanlıların, hırsızlık yaptıktan sonra binadan uzaklaştıkları görülüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Sarıçam'da 10 bin lira ve çeyrek altın çalan kadın zanlı kamerayla tutuklandı - Son Dakika
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