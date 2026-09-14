Adana Sarıçam'da birlikte yaşadığı kadını sopayla darbeden zanlı gözaltına alındı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla darbeden zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Gültepe Mahallesi'ndeki balkonda çıkan tartışma sırasında darp edilen kadının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler, zanlıyı Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde birlikte yaşadığı kadını sopayla darbeden zanlıyı polis gözaltına aldı.
Gültepe Mahallesi'nde yaşayan İ.O. (38) ile S.A. (43) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Balkonda süren tartışma sırasında İ.O, elindeki sopayla S.A'yı darbetti.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: AA
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