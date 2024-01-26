 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sahte Doktor Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sahte Doktor Yakalandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.'nin, yapılan incelemelerde herhangi bir tanı ve tedavi alanında bulunmadığı, süreçte yer almadığının teyit edildiği belirtildi. Hastane yönetimi, kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye teşebbüsten şikayetçi oldu.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Sahte Doktor Yakalandı
26.01.2024 - 15:23,
Abone Ol

HASTANE: TANI VE TEDAVİ ALANLARINDA BULUNMADI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, sahte doktor yaka kartı ile yakalanan C.S.'nin, yapılan incelemelerde herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığının teyit edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"24.01.2024 tarihi saat 12.00 sularında güvenlik görevlilerimiz tarafında hastanemizin halka açık olan kısımlarında kendisini 'Asistan Doktor' olarak tanıtan şüpheli bir kişi tespit edilmiştir. Konu hakkında hastane yönetimimiz güvenlik görevlilerimiz tarafından ivedilikle bilgilendirilmiştir. Kişinin taşıdığı görev kartının sahte olduğu ve hastanemiz ile herhangi bir ilişkisinin olmadığının anlaşılması üzerine konu kolluk kuvvetlerine aksettirilmiş ve hastanemiz yönetimince kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye, hastane içerisinde güvenliği ihlal etmeye teşebbüsten şikayetçi oluşmuştur. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir. Zira sağlık hizmeti sunumunda yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin engellenmesine hastane yönetimimizce azami özen gösterilmektedir. Şimdiye değin olduğu gibi vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği konusundaki hassasiyet ve titizliğimiz yasaların belirlediği normlar çerçevesinde sürdürülmeye devam edilecektir."

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana, Güvenlik, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sahte Doktor Yakalandı - Son Dakika


17:21
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13
Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının 'soykırım' kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06
Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49
İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05
Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02
Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben? Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58
Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı

Son Dakika
17:21 MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
17:13 Netanyahu'dan Uluslararası Adalet Divanının "soykırım" kararına tepki: İsrail, kendisini savunmaya devam edecek
17:06 Dev maçın tarihi belli oldu! İşte Süper Lig'in 2 haftalık programı
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in soykırımla yargılanacak olmasına ilk yorum: Memnuniyetle karşılıyorum
16:49 İmamoğlu'ndan İnce'ye: 1991'i bilmemek suç değil, 2019'u bilmek marifet
16:05 Şampiyonluğa oynarken bir anda kümede kalma mücadelesi verecek! Fenerbahçe'de Crespo yolcu
16:02 Genç kadın, beline kırmızı kuşak takılmasına karşı çıktı: Kurban mıyım ben?
15:58 Selin Ciğerci, kendisiyle dalga geçen sunucuyu programa bağlanarak canlı yayında azarladı
15:57 Ankara merkezli 20 ilde çocuk istismarı içerikli paylaşımlara operasyon
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 18:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sahte Doktor Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement