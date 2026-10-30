Adana Seyhan\'da 115 kilogram gümüş hırsızlığında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kapısını oksijen kaynağıyla keserek girdiği iş yerinden 115 kilogram gümüş çalan şüpheli tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki iş merkezinin 4'üncü katında bulunan İ.Ş'ye ait toptan gümüş satışı yapılan iş yerinden 13 Eylül'de bir kısmı külçe olmak üzere 115 kilogram gümüş çalındı.

İ.Ş'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin iş merkezine 12 Eylül'de kapanış saatinden önce girip saklandığını belirledi.

Zanlının, herkesin iş merkezinden ayrılmasının ardından İ.Ş'ye ait iş yerinin çelik kapısını oksijen kaynağıyla keserek içeriye girdiği tespit edildi.

Buradan 115 kilogram gümüş çalan şüphelinin daha sonra iş merkezinin demir kapısını da gece saatlerinde oksijen kaynağıyla keserek dışarıya çıktığını saptayan ekipler, bu kişinin iki valize doldurduğu gümüşleri yakın mesafeye park ettiği motosiklete yükleyerek bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, zanlının motosikletiyle merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki sokağa girdiğini saptadı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliye ait ikamete baskın yaptı.

Zanlı Mehmet Ali L'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan siyah renkli motosikleti de evin avlusunda griye boyanmış ve modifiye edilmiş halde buldu.

Çalınan gümüşleri şüpheliye ait ikamette bulamayan ekipler, belirledikleri iki adreste çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramını ele geçirerek sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının kentte gümüş takı ticaretiyle ilgilendiği ve iş yeri sahibi İ.Ş'den daha önce birçok kez alışveriş yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının hırsızlık öncesinde ve hırsızlığın ardından motosikletiyle aynı sokaktan geçmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin sokakta durup motosikletinden valiz ve çuval indirmesi de görüntüde yer aldı.