Adana Seyhan'da 115 kilogram gümüş hırsızlığında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Seyhan'da 115 kilogram gümüş hırsızlığında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan\'da 115 kilogram gümüş hırsızlığında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde 13 Eylül'de bir iş yerinin çelik kapısı oksijen kaynağıyla kesilerek 115 kilogram gümüş çalındı. Kamera görüntülerinden kimliği belirlenen şüpheli tutuklandı, çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramı ele geçirilip sahibine teslim edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kapısını oksijen kaynağıyla keserek girdiği iş yerinden 115 kilogram gümüş çalan şüpheli tutuklandı.

Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'ndeki iş merkezinin 4'üncü katında bulunan İ.Ş'ye ait toptan gümüş satışı yapılan iş yerinden 13 Eylül'de bir kısmı külçe olmak üzere 115 kilogram gümüş çalındı.

İ.Ş'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmada şüphelinin iş merkezine 12 Eylül'de kapanış saatinden önce girip saklandığını belirledi.

Zanlının, herkesin iş merkezinden ayrılmasının ardından İ.Ş'ye ait iş yerinin çelik kapısını oksijen kaynağıyla keserek içeriye girdiği tespit edildi.

Buradan 115 kilogram gümüş çalan şüphelinin daha sonra iş merkezinin demir kapısını da gece saatlerinde oksijen kaynağıyla keserek dışarıya çıktığını saptayan ekipler, bu kişinin iki valize doldurduğu gümüşleri yakın mesafeye park ettiği motosiklete yükleyerek bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Bölgedeki ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri inceleyen ekipler, zanlının motosikletiyle merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki sokağa girdiğini saptadı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliye ait ikamete baskın yaptı.

Zanlı Mehmet Ali L'yi gözaltına alan ekipler, olayda kullanılan siyah renkli motosikleti de evin avlusunda griye boyanmış ve modifiye edilmiş halde buldu.

Çalınan gümüşleri şüpheliye ait ikamette bulamayan ekipler, belirledikleri iki adreste çalınan gümüşün yaklaşık 55 kilogramını ele geçirerek sahibine teslim etti.

Gözaltına alınan zanlının kentte gümüş takı ticaretiyle ilgilendiği ve iş yeri sahibi İ.Ş'den daha önce birçok kez alışveriş yaptığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, zanlının hırsızlık öncesinde ve hırsızlığın ardından motosikletiyle aynı sokaktan geçmesi, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Şüphelinin sokakta durup motosikletinden valiz ve çuval indirmesi de görüntüde yer aldı.

Kaynak: AA
3. SayfaGüncelSeyhanEylülGümüşAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı’nın cezaları belli oldu Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı'nın cezaları belli oldu
Osimhen Konya’ya gitmedi İşte nedeni Osimhen Konya'ya gitmedi! İşte nedeni
7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı İçeriden çıkanlar korkunç 7 kayıp kadının izi aynı eve çıktı! İçeriden çıkanlar korkunç
Galatasaray’a şok Bu görüntünün bedeli ağır oldu Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Van Gölü’nde korkutan tablo Son 10 yılda olanlar şaşırttı Van Gölü'nde korkutan tablo! Son 10 yılda olanlar şaşırttı
Fenerbahçe’den Pep Guardiola bombası Saniyesinde yanıt verdi Fenerbahçe'den Pep Guardiola bombası! Saniyesinde yanıt verdi
11:10
Büyük vefasızlık 7 yıldız İsmail Kartal’a veda etmedi
Büyük vefasızlık! 7 yıldız İsmail Kartal'a veda etmedi
10:50
Ne yaptın sen Mert Müldür Fener taraftarı deli oldu
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu
10:42
TDT Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
TDT Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ailesinde ayrılığa yer yok
10:30
Neler yapmış neler Güllü’nün kızı Tuğyan’ın olay görüntüleri
Neler yapmış neler! Güllü'nün kızı Tuğyan'ın olay görüntüleri
10:20
Altın yatırımcısı şokta Kimse bu kadarını beklemiyordu
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu
10:05
Alman otomotiv devi, Türkiye’de otomobil üretecek
Alman otomotiv devi, Türkiye'de otomobil üretecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 11:15:44. #.0.3#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da 115 kilogram gümüş hırsızlığında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android