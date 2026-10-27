Adana Seyhan'da çalınan araçla kaza yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da çalınan araçla kaza yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte önüne atladığı aracı, sürücüsü inince çalan şüpheli, bu araçla panelvan ve iki hafif ticari araca çarptı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüphelinin kaza ve kaçış anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde trafikte önüne atladığı aracı, sürücünün inmesini fırsat bilerek çalan şüphelinin araçla yaptığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa G'nin (29) Hurmalı Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nden çaldığı araçla Meydan Mahallesi'nde hareket halindeki bir panelvana ve iki araca çarpmasına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Mustafa G'nin önündeki panelvan ile karşı şeritteki iki hafif ticari araca çarpması, ardından araçtan inip kaçması yer alıyor.

Dün Seyithan O. (42) yönetimindeki 01 FFV 47 hafif ticari aracın önüne atlayarak durduran Mustafa G. (29), sürücüsü inince aracı kaçırmış, karıştığı trafik kazası sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanmıştı. Şüphelinin aracı çaldığı anlar da güvenlik kamerası ve cep telefonu aracılığıyla kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da çalınan araçla kaza yapan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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