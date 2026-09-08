Adana Seyhan\'da dron destekli trafik denetiminde 342 araç incelendi

Adana'da polis ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince Bülent Angın Bulvarı'nda trafik denetimi yapıldı.

Ekipler denetimde, 342 aracı durdurarak sürücülerin belgelerini inceledi. Kontroller sonucu 2 araç trafikten menedildi, çeşitli ihlallerden 175 aracın sürücüsüne 901 bin 128 lira ceza kesildi.

Denetim sırasında kuralları çiğnemediklerini savunan bazı sürücüler kamera kayıtlarına bakmak istedi. Bazı sürücüler de cezaya itiraz edeceklerini söyledi.