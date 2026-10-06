Adana Seyhan'da iki kez kurşunlanan evle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da iki kez kurşunlanan evle ilgili 3 zanlı tutuklandı

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Adana Seyhan'da bir eve 7 ve 19 Ağustos'ta düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı. Ekipler, ev sahibinin yakını ile zanlıların ailesi arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu saptadı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evin kurşunlanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 ve 19 Ağustos'ta, Barbaros Mahallesi'ndeki bir ikamete tabancalarla ateş açılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda zanlılar İbrahim C. (27), kardeşi H.C. (17) ile akrabası A.K. (17) gözaltına alındı.

Ekipler, evin sahibinin yakını olan İ.S. (30) ile zanlıların ailesi arasında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunduğunu saptadı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, ikamete yönelik iki ayrı silahlı saldırı, evin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, iki şüphelinin motosikletle, bir şüphelinin de otomobille adrese gelerek saldırıları gerçekleştirdiği görülüyor.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaAğustosSeyhanGüncelAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da iki kez kurşunlanan evle ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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