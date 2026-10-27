Adana Seyhan'da tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana Seyhan'da tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı'nda bir otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki sürücü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Mert Aydın (33) idaresindeki otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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