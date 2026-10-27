Adana Seyhan'da tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Seyhan'da tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki Öğretmenler Bulvarı'nda bir otomobil, kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan 33 yaşındaki sürücü, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Mert Aydın (33) idaresindeki otomobil, Öğretmenler Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tabela direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
GüncelSeyhanAdanaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
Görüşmeler başladı Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor Görüşmeler başladı! Icardi, kendisine sunulan maaşı kabul ederse imzayı resmen atıyor
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Süleymancılar’ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu Süleymancılar'ın liderinin şüpheli ölümünde doktor konuştu
Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı Etrafa ateş açıp 4 kişiyi yaraladı
19:12
AK Parti düzenleme için harekete geçti Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
AK Parti düzenleme için harekete geçti! Yıl sonunda emekliye enflasyon farkı ve refah payı gündemde
19:02
İsrail’de Netanyahu’nun en yakın rakibi Liberman’dan açıklama
İsrail'de Netanyahu'nun en yakın rakibi Liberman'dan açıklama
18:44
İstanbul’da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti’ye geçti
İstanbul'da 4 ilçe belediyesi daha Yeni Parti'ye geçti
18:43
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
Sonunda Aziz Yıldırım da pes etti! İsmail Kartal ile yollar ayrılıyor
18:32
Yangın daha da büyüyor Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye çok sert yanıt
Yangın daha da büyüyor! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye çok sert yanıt
18:02
Ayrılık an meselesi İsmail Kartal’ın koltuğuna 3 aday var
Ayrılık an meselesi! İsmail Kartal'ın koltuğuna 3 aday var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 20:08:12. #7.12#
SON DAKİKA: Adana Seyhan'da tabela direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei