Adana Seyhan'da uyuşturucu satan sanık 10 yıl hapis ve 300 bin TL cezaya çarptırıldı - Son Dakika
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Adana Seyhan'da uyuşturucu satan sanık 10 yıl hapis ve 300 bin TL cezaya çarptırıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanık, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde elektrikli bisikletiyle uyuşturucu satarken yakalanan sanık, 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık B.C, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 12 Mart'ta Onur Mahallesi'nde sanığın, elektrikli bisikletinin sepetindeki siyah poşete gizlediği 5,41 gram sentetik uyuşturucu ve 6 uyuşturucu hapı, gece vakti buluştuğu kişiye satarken İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yakalandığını belirtti.

Sanığın cep telefonunda da uyuşturucu ticaretine ilişkin yazışmalar bulunduğunu ifade eden savcı, B.C'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık B.C. ise savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ve 300 bin lira adli para cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Narkotik Suçlar3. SayfaMahkemeGüncelSeyhanAdanaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan'da uyuşturucu satan sanık 10 yıl hapis ve 300 bin TL cezaya çarptırıldı - Son Dakika
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