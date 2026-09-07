Adana Seyhan'da yola devrilen ağaç polis ve vatandaşların işbirliğiyle kaldırıldı
Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşil Bulvar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yola devrilen ağaç, trafik polislerinin önlem almasının ardından vatandaşların da katkısıyla kaldırıldı. Polis ve çevredekilerin ortak çalışması sonucu ulaşım normale döndü.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yola devrilen ağaç, trafik polisleri ve vatandaşların çabasıyla kaldırıldı.
Yeşil Bulvar'daki bir ağaç, henüz belirlenemeyen nedenle yola devrildi.
Trafik polislerinin yolda önlem almasının ardından vatandaşlar, testereyle ağacın dallarını kesti.
Polis ve çevredekilerin ağacı kaldırmasıyla ulaşım normale döndü.
Kaynak: AA
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