Adana Seyhan ile Yüreğir'i Bağlayan Asma Yaya Köprüsünde Kameriye Yangını 20 Metrelik Kısma Zarar Verdi - Son Dakika
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Adana Seyhan ile Yüreğir'i Bağlayan Asma Yaya Köprüsünde Kameriye Yangını 20 Metrelik Kısma Zarar Verdi

Adana Seyhan ile Yüreğir\'i Bağlayan Asma Yaya Köprüsünde Kameriye Yangını 20 Metrelik Kısma Zarar Verdi
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Adana'da Seyhan Nehri üzerinde Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Akşam saatlerinde Merkez Park'ta bulunan bir kameriyede başlayan alevler, köprünün ahşap kaplama bölümüne sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmı zarar görürken, kameriye tamamen yandı; yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

ADANA'da Seyhan Nehri üzerinden Yüreğir ve Seyhan ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünde yangın çıktı. Yangında, köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmı zarar gördü.

Akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Merkez Park'ta Seyhan Nehri kıyısındaki bir kameriyede yangın çıktı. Kameriyedeki alevler, hemen üst kısmındaki Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan asma yaya köprüsünün ahşap kaplama bölümüne sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köprünün yaklaşık 20 metrelik kısmında etkili olan alevler, itfaiye erlerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kameriyenin tamamen yandığı, köprüde de kısmi hasara neden olan yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yüreğir, Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Seyhan ile Yüreğir'i Bağlayan Asma Yaya Köprüsünde Kameriye Yangını 20 Metrelik Kısma Zarar Verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana Seyhan ile Yüreğir'i Bağlayan Asma Yaya Köprüsünde Kameriye Yangını 20 Metrelik Kısma Zarar Verdi - Son Dakika
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