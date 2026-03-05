Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'na Katılacak

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Konya'da düzenlenen Basketbol U 16 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapıya verdiği önem, meyvelerini vermeye devam ediyor. Basketbol U 16 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda ilk sıraya oturan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda ter dökecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, altyapıya önem vermeye devam edeceklerini belirterek, Konya'da şampiyon olarak kenti en iyi şekilde temsil eden takıma ve uzun süredir Adana'yı bir spor kenti yapmak için katkı ve vizyon sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.