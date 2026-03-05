Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'na Katılacak

05.03.2026 14:43  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Konya'da düzenlenen Bölge Şampiyonası'nda birinci olarak Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kulüp başkanı Kadir Özdemir, altyapıya verdikleri önemin meyvelerini toplamaya devam ettiklerini ifade etti.

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Konya'da düzenlenen Basketbol U 16 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda ilk sırayı alarak, Anadolu Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün altyapıya verdiği önem, meyvelerini vermeye devam ediyor. Basketbol U 16 Kızlar Bölge Şampiyonası'nda ilk sıraya oturan Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'nda ter dökecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Kadir Özdemir, altyapıya önem vermeye devam edeceklerini belirterek, Konya'da şampiyon olarak kenti en iyi şekilde temsil eden takıma ve uzun süredir Adana'yı bir spor kenti yapmak için katkı ve vizyon sağlayan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Kadir Özdemir, Güncel, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: Adana Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü U 16 Kızlar Basketbol Takımı, Anadolu Şampiyonası'na Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.