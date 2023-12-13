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Adana Valiliği'nden Kahve Zincirine Silahlı Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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Adana Valiliği'nden Kahve Zincirine Silahlı Saldırı Açıklaması

Adana Valiliği, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, şüphelinin O.G. olduğunu belirtti. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tüfek ile birlikte yakalanmış ve konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır.

Adana Valiliği\'nden Kahve Zincirine Silahlı Saldırı Açıklaması
13.12.2023 - 23:57,
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Adana Valiliği'nden Kahve Zincirine Silahlı Saldırı Açıklaması - Son Dakika
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