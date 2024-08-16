Adana ve Mersin\'de Yüksek Nem Oranıyla Etkili Sıcak Hava

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Adana ve Mersin'de yüksek nem oranıyla etkisini sürdüren sıcak hava vatandaşları bunaltıyor.

Hava sıcaklığının 38 derece, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü Adana'da vatandaşlar, güneşten korunmak için park ve mesire alanlarındaki gölgelik kısımları tercih etti.

Kentte sıklıkla kullanılan cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Bazı çocuklar ise tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

Mersin'de de nem oranının yüzde 62'ye çıkmasıyla kent merkezinde hissedilen hava sıcaklığı 41 dereceye ulaştı.

Bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıklıkla kullandığı caddeler boş kaldı.

Serinlemek için sahile gidenler, ağaç gölgelerinde dinlendi, taşıdıkları şemsiyelerle güneşin etkisini azaltmaya çalıştı.