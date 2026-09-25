Adana Yüreğir'de 100 saatlik görüntüyle Sarıçam'da yakalanan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafikte kavga ettiği kişiyi tabancayla vurarak öldüren firari şüpheli operasyonla yakalanıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Ağustos'ta Anadolu Mahallesi'nde yabancı uyruklu Taha Humsi'nin (22) yolda kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin araştırmasını sürdürdü.

Ekipler, kavganın yaşandığı bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameraları ile zanlının kaçış istikametindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarına ait görüntüleri incelemeye aldı.

Yaklaşık 100 saatlik görüntüyü inceleyen ekipler, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde saklandığını tespit ettiği cinayet zanlısı Cihan O'yu (22), adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Polis ekipleri, Cihan O. ile Taha Humsi'nin olay günü trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmanın ardından kavga ettiklerini belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Taha Humsi, 27 Ağustos'ta yolda kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Polis, olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalamak için çalışma başlatmıştı.