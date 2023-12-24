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Adanada 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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Adanada 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adana'da bir evde yapılan operasyonda 12 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

24.12.2023 - 13:05,
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ADANA'da evinde 12 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirilen Sezer İ., gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon için harekete geçen ekipler, Sezer İ.'nin evine baskın yaptı. Evde yapılan aramada televizyon ünitesinde ve bahçedeki poşetlerin içinde 12 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ile 11 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan Sezer İ.'nin fuhşa teşvik, taciz, hırsızlık, yankesicilik ve kasten yaralama suçlarından 6 kaydı olduğu belirtildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Sezer İ., adliyeye sevk edildi. (DHA)

Adanada 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Kaynak: DHA
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Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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