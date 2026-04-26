Adana\'da sulama kanalında kadın cesedi bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Alihocalı Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
