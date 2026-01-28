Adanalılar, Zeydan Karalar'a Destek İçin Silivri'ye Geldi

(İSTANBUL) - Adana'dan yola çıkan birçok kişi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek için "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının görüleceği Silivri'ye geldi.

"Aziz İhsan Aktaş suç örgütü" davasının görülmesine İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza İnfaz Kurumu'ndaki duruşma salonunda devam ediliyor.

Çok sayıda Adanalı da davada yargılanan ve bugün savunmasını yapması beklenen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek olmak için otobüslerle Silivri'ye geldi.

"Senin için geldik, seninle döneceğiz" yazılı pankart taşıyan Adanalılar, "Her yer Silivri, her yer direniş" ve "Adana'nın gururu Zeydan Karalar" sloganları attı.