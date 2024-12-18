Adapazarı'nda 53 Yıl Hapis Ceza Alan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Adapazarı'nda 53 Yıl Hapis Ceza Alan Kadın Yakalandı

Adapazarı\'nda 53 Yıl Hapis Ceza Alan Kadın Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hakkında 17 suç kaydı bulunan Ebru Kocabıyık, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

18.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:09
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SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, 4 ayrı suçtan 17 suç kaydı olan ve hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ebru Kocabıyık (26) jandarma tarafından yakalandı. Kocabıyık, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle birlikte hakkında 4 farklı suçtan 17 suç kaydı olan Ebru Kocabıyık'ı yakalamak için çalışma başlattı. 'Hırsızlık', 'Yağma' gibi suçlardan toplam 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kocabıyık'ın Adapazarı ilçesine bağlı Şeker Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonla Kocabıyık yakalandı. Ebru Kocabıyık, jandarmadaki işlemleri sonrası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adapazarı'nda 53 Yıl Hapis Ceza Alan Kadın Yakalandı - Son Dakika

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