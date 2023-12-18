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Adapazarı'nda bir kişi evinde ölü bulundu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Yağcılar Mahallesi'nde oturan Nuri M, evinde ölü bulundu. Yakınları, haber alamayınca yardım istedi. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan kontrolde Nuri M'nin öldüğü belirlendi. Cenaze, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi merkezine kaldırıldı.

Adapazarı\'nda bir kişi evinde ölü bulundu
18.12.2023 - 15:07,
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Yağcılar Mahallesi Şebboy Sokak'taki evde oturan Nuri M'den haber alamayan yakınları, kapı açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren ekipler, adamı yerde hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Nuri M'nin öldüğü belirlendi.

Adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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