Adapazarı'nda Fuhuş Operasyonu: 3 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, fuhuş olaylarının tespiti ve zührevi hastalıkların önlenmesine yönelik çalışma kapsamında fuhuş yapıldığı tespit edilen bir otele operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında otel yetkilisi ve resepsiyon görevlilerinin de olduğu 4 şüpheli, "fuhşa aracılık ve yer temini" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. (34), A.Ö. (49) ve E.Y. (19) tutuklandı, N.A. (51) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otelin mühürlenmesi için işlemlere başlandığı öğrenildi.