Adapazarı'nda Hırsızlık Operasyonu

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yakalanan 2 hırsızlık şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde bir ikametten yaklaşık 280 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan çok sayıda kaydı bulunan şüpheli E.K. (39) ve T.Y'nin (40) İstanbul'dan tekrar kente geldiklerinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 2 şüphelinin aracında yapılan aramada, hırsızlıkta kullanılan suç aletleri, telsiz ve yedek kıyafetler ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.