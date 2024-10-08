Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle bir iş yerine ateş açan şüpheli gözaltına alındı.
Semerciler Mahallesi'nde bir iş merkezine gelen Ö.A, pompalı tüfekle telefoncu dükkanına 3 el ateş etti.
Saçmaların isabet ettiği dükkanın camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adapazarı'nda Pompalı Tüfekle İş Yerine Ateş Açıldı - Son Dakika
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