 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adapazarı'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adapazarı'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, E.E. isimli şüpheli, eski kız arkadaşı Gözde ve ağabeyi Alperen İlbakan'ı yaraladı. Yaralanan kardeşler hastaneye kendi imkanlarıyla giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede inceleme yaparken, kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını tespit etti. Şüpheli operasyonla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Alperen'in sağlık durumu ise ciddiyetini koruyor.

Adapazarı\'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı
02.01.2024 - 17:43,
Abone Ol

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlediği silahlı saldırıda eski kız arkadaşı ile ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Emirdağ Mezarlığı mevkisinde E.E. (23), eski kız arkadaşı Gözde (26) ile ağabeyi Alperen İlbakan'ın (28) bulunduğu 41 NS 615 plakalı otomobile tabancayla ateş açtı.

Yaralanan kardeşler, kendi imkanlarıyla geldikleri Yenikent Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yeri ve hastaneye polis ekipleri sevk edildi.

Kurşunlanan araçta inceleme yapan ekipler, kaçan şüphelinin Karasu ilçesinde saklandığını belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan E.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Tedavileri devam eden kardeşlerden Alperen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Sakarya, Saldırı, Güvenlik, Hastane, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adapazarı'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


18:25
TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı TFF, 2023 Turkcell Süper Kupa finalinin Riyad'da oynanmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:21
Anıtkabir'de 'Kahrolsun Cumhuriyet' sloganları atan şahıs tutuklandı Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39
MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35
New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14
İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var

Son Dakika
17:21 Anıtkabir'de "Kahrolsun Cumhuriyet" sloganları atan şahıs tutuklandı
16:39 MİT'ten 8 ilde İsrail istihbaratına yönelik operasyon! Çoğu yabancı uyruklu 34 kişi gözaltına alındı
16:35 New York'ta peş peşe patlamalar! Binalar sallandı, olayın altından kanalizasyon kapağı çıktı
16:14 İsrail askerleri Gazze'de ağır direnişle karşılaşıyor! Görüntüler İsrail'in içine oturacak
16:02 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile barıştı
15:58 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin Kolombiya'da bir kişiye çıktığı iddiaları yalanlandı
15:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yönelik sinsi bir operasyon, çok açık bir sabotaj girişimi var
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında ihracatımız 255,8 milyar dolarla rekor kırdı
15:16 Alarmları kurun! Arda Güler ilk maçına yarın çıkıyor
14:55 Emre Karayel'in annesi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 18:50:34. #1.11#
SON DAKİKA: Adapazarı'nda silahlı saldırı: Eski kız arkadaşı ve ağabeyini yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement