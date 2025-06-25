Adapazarı\'nda Tabanca İle Vurma Olayında 2 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde büfede bir kişinin ayağından tabancayla vurulmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçede 22 Haziran'da M.A.K'nin, M.S'ye ait büfeye motosikletle gelen kişilerce ayağından vurulmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki çalışma sonucunda ekipler, şüpheliler E.K. (17) ile İ.K'yi (17) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gerçekleştirilen aramada ruhsatsız tabanca, 9 fişek, kask, yüz maskesi ve eldiven ele geçirildi.

Ayrıca ekipler, şüphelilerin 11 Mayıs'ta İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde Ö.A'nün silahla yaralandığı olayın da zanlıları olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.