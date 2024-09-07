Babasını Vuran Şüpheli Gözaltına Alındı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Şeker Mahallesinde S.D. (34) ile babası A.D. (60) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.D. tabancayla babasına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı baba A.D, ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı.