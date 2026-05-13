Adapazarı\'nda Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında ortak çalışma yürüttü.

Adapazarı ilçesinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 100 gram sentetik uyuşturucu, 29 parça halinde satışa hazır 26.10 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde ticarinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 595 lira, 200 dolar ve 20 avro para ele geçirildi.

Operasyonda A.A. (30), A.S.B. (31), B.Ö. (24), F.E. (40), M.C.İ. (28) ve O.K. (25) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden O.K.'nın "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

M.C.İ.'nin ise aynı suçtan ifadeye yönelik 2 aranması ve Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan yakalama kararı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A, A.S.B, F.E. tutuklanırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. cezaevine teslim edildi, B.Ö.'ye adli kontrol tedbirleri uygulandı, M.C.İ. ise savcılıktan serbest bırakıldı.