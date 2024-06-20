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Sakarya Baro Başkanı İlknur Ebiz Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldız, mesajında, kahramanların, bütün zorluklara ve olanaksızlıklara rağmen büyük fedakarlık göstererek elde ettikleri bu zaferin unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Bunun gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirten Yıldız, "Tarih bilinci sağlam yeni kuşaklar yetiştirmeliyiz, zira tarih unutanları affetmez. Mavi gözlü dev adam Mustafa Kemal'in izinden giden Kuvayımilliye'nin nice adsız kahramanları ile kelle koltukta mücadele eden serdengeçti kahramanlarımız Sapanca'dan Kazım Kaptan, Kaynarca'dan Aziz Molla, Karasu'dan İpsiz Recep, Söğütlü'den Halit Molla ve Hendek'ten Mahmut Nedim'i rahmet, minnet ve özlemle anıyorum." ifadelerini kullandı.

"Şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır"

AK Parti İl Başkanı Tever de bugün, istiklalini ve istikbalini korumak isteyen bir milletin karşısında hiçbir gücün duramayacağını göstermiş olan şanlı ecdadın elde ettiği zaferin simgesi 21 Haziran'ın, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururu, onuru ve mutluluğu içerisinde olduklarını belirtti.

Tever, 21 Haziran 1921'de tüm imkansızlıklara rağmen yazdığı kurtuluş destanıyla kardeşliğin, dayanışmanın, birliğin ve beraberliğin timsali olan, ortaya koyduğu mücadele, cesaret ve azimle vatanın cennet topraklarını düşman işgalinden kurtaran şanlı ecdadın her türlü övgüyü ve takdiri hak ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca egemenlik ve bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini her şeyin üstünde tutan, bu uğurda ödediği bedellerle destanlar yazan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz, devletimizin varlığının güvencesi olarak milletimizin kalbinde ebediyen yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, kardeşlik ve huzur coğrafyası Adapazarı'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılında başta Halit Molla ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

"Adapazarı, cesur ve fedakar halkıyla tarihe altın harflerle kazındı"

CHP İl Başkanı Curoğlu ise 21 Haziran'ı büyük gurur ve coşkuyla kutladıklarını belirtti.

Kurtuluş Savaşı'nda verilen mücadelelerin, milletin bağımsızlık ve özgürlük aşkının en önemli simgelerinden biri olduğunu vurgulayan Curoğlu, Adapazarı'nın, bu mücadelenin mihenk taşlarından biri olduğunu, cesur ve fedakar halkıyla tarihe altın harflerle kazındığını kaydetti.

Bu özel günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan için canını feda eden tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Curoğlu, onların aziz hatıraları önünde saygıyla eğildiklerini belirtti.

Curoğlu, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun, kendilerine bir kez daha bağımsızlığın ve özgürlüğün değerini hatırlattığını vurgulayarak, "Bu değerleri korumak ve yüceltmek, bizlerin en önemli sorumluluğudur. Bugün bizlere düşen görev, birlik ve beraberlik içinde hareket ederek, Adapazarı'mızı daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışmaktır. Bu vesileyle, tüm Adapazarlı hemşehrilerimin kurtuluş gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

"Şanlı tarihimiz, eşsiz destanlar ve zaferlerle doludur"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, 103 yıl önce Adapazarı'nın kurtuluşuyla sonuçlanan zaferin Kurtuluş Savaşı için de mihenk taşı olduğuna dikkati çekti.

21 Haziran'ın şehir için dönüm noktası olduğunu vurgulayan Altuğ, "Birlik ve beraberlik içerisinde ne tür güçlüklerin üstesinden geleceğimizi gösteren büyük zaferin temsilidir. Bundan tam 103 yıl önce hakkını asla ödeyemeyeceğimiz ecdadımızın başlattığı kutsal mücadele sonucu bugün bu topraklarda huzurlu şekilde yaşamaktayız." ifadesini kullandı.

Altuğ, şanlı tarihin, kendilerine gurur veren, her zaman onur duyacakları eşsiz destanlar ve zaferlerle dolu olduğunu belirterek, bu mücadeleyi gösteren, ülkenin bugünlere gelmesini canları pahasına sağlayan şehitlerin asla unutulmayacağını vurguladı.

Ecdatlarından aldıkları kudret ve bu eşsiz emanetin sorumluluğuyla daha müreffeh yarınlar için çalıştıklarını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"Nice şanlı zaferler yaşanan ve her gün büyümeye devam eden şehrimizi ve ülkemizi ekonomik, sosyal, kültürel ve eğitim konularında çok daha iyi yerlere getirmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Bu duygularla Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü emsalsiz gururla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehrimizin ve ülkemizin kurtuluş mücadelesi, bölünmez bütünlüğü uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."