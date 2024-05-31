ADD Aydın Şubesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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ADD Aydın Şubesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül ve yönetim kurulu üyeleri, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin ile birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür etti ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

31.05.2024 17:57
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(AYDIN)- Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Aydın Şube Başkanı Nüket Akgönül ve yönetim kurulu üyeleri ile Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Akgönül ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu'nu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti olan Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini belirten Çerçioğlu, nazik ziyaretleri için Yetişkin, Akgönül ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ADD Aydın Şubesi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

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