ADD'den Bakan Tekin'e Suç Duyurusu

20.02.2026 00:16
Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanı Tekin hakkında Anayasayı ihlal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ramazan ayına yönelik genelgesi nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında "Anayasayı ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ile gönderildiği belirtilen genelgeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dernekten yapılan açıklama şu şekilde:

"AKP'li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından 81 ile gönderilen genelge doğrultusunda bütün okullarda Ramazan ayı boyunca 'Maarifin Kalbinde Ramazan' adı altında bir dizi dini etkinlik düzenlenmesi talimatlandırılmış, bu amaçla öğrencilere 'Ramazan Çetelesi' dağıtılmıştır. Dini siyasete alet etmek anlamına gelen ve Anayasamızın Girişi, 2. ve 42. maddeleri ile Milli Eğitim Temel Kanunu'na aykırı olan bu genelge, aynı zamanda aile mahremiyetini, özel hayatın gizliliğini, din ve vicdan özgürlüğünü ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü 'demokratik, laik ve sosyal hukuk Devleti' düzenini zedeleyecek unsurlar içermektedir. Bu nedenlerle, Atatürkçü Düşünce Derneği olarak AKP'li Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında 'Anayasayı İhlal' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçları işlediği gerekçesiyle yaptığımız kamu davası açılması talepli suç duyurumuzu basınımızın ve aziz milletimizin bilgi ve ilgisine sunarız."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel ADD'den Bakan Tekin'e Suç Duyurusu

ADD'den Bakan Tekin'e Suç Duyurusu
