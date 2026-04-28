Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adidas hisseleri, Sabastian Sawe'nin 2 saat altı maratonuyla yükseldi

28.04.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenyalı atlet Sabastian Sawe, Londra Maratonu'nu 1 saat 59 dakika 30 saniyede koşarak iki saatin altında maraton tamamlayan ilk resmi isim oldu. Bu başarı, Adidas'ın hisselerini yükseltirken, rakibi Nike'a karşı önemli bir avantaj sağladı.

Alman spor giyim devi Adidas'ın hisseleri, Kenyalı atlet Sabastian Sawe'nin Londra Maratonu'nu 1 saat 59 dakika 30 saniyede tamamlayarak iki saatin altında maraton koşan ilk resmi isim olmasının ardından yükselişe geçti. Sawe, bu tarihi başarıyı Adidas'ın Adizero Adios Pro Evo 3 model ayakkabılarıyla elde etti. Bu zafer, yıllardır 'süper ayakkabı' geliştirme çalışmaları yürüten Nike karşısında Adidas için önemli bir başarı olarak görülüyor.

Sawe, Ekim 2023'te hayatını kaybeden Kelvin Kiptum'un 2 saat 35 saniyelik önceki dünya rekorunu da geride bıraktı. Adidas'ın yeni modeli Adizero Adios Pro Evo 3, ortalama 97 gram ağırlığında ve koşu verimliliğini yüzde 1,6 artırıyor. Şirket, bu modeli çift başına 500 dolardan satışa sunacak. Adidas hisseleri pazartesi sabahı yüzde 2 yükselse de, yıl başından bu yana yüzde 18 değer kaybetti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Londra, Adidas, Güncel, Nike, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bybit’in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler Bybit'in referans sistemini sürdüren Türk fenomenler kimler?
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı İki çocuk, feci şekilde can verdi Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Iğdır’da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu Iğdır'da 2 kişi silahla vurulmuş halde evde ölü bulundu
56 değil sanki 26 Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı 56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı
Dursun Özbek’ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar Dursun Özbek'ten Galatasaraylı oyuncuları sevinçten havaya uçuran karar

09:49
Herkes merak ediyordu Tedesco’nun neden kovulduğu ortaya çıktı
Herkes merak ediyordu! Tedesco'nun neden kovulduğu ortaya çıktı
09:48
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
Savaşın başlamasından bu yana bir ilk! LNG tankeri Hürmüz Boğazı’nı geçti
09:40
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson’a verilen cezaya bakın
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın
09:38
Putin’in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı’nı geçti
Putin'in müttefikine ait 500 milyon dolarlık süper yat, Hürmüz Boğazı'nı geçti
08:57
Dev bankaya operasyon 4 yönetici gözaltında
Dev bankaya operasyon! 4 yönetici gözaltında
08:33
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Gülistan Doku dosyasında kilit ismin mesajları ifşa oldu: Öteceğim lan her şeyi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2026 10:05:17. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.