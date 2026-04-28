Adidas hisseleri, Sabastian Sawe'nin 2 saat altı maratonuyla yükseldi

Alman spor giyim devi Adidas'ın hisseleri, Kenyalı atlet Sabastian Sawe'nin Londra Maratonu'nu 1 saat 59 dakika 30 saniyede tamamlayarak iki saatin altında maraton koşan ilk resmi isim olmasının ardından yükselişe geçti. Sawe, bu tarihi başarıyı Adidas'ın Adizero Adios Pro Evo 3 model ayakkabılarıyla elde etti. Bu zafer, yıllardır 'süper ayakkabı' geliştirme çalışmaları yürüten Nike karşısında Adidas için önemli bir başarı olarak görülüyor.

Sawe, Ekim 2023'te hayatını kaybeden Kelvin Kiptum'un 2 saat 35 saniyelik önceki dünya rekorunu da geride bıraktı. Adidas'ın yeni modeli Adizero Adios Pro Evo 3, ortalama 97 gram ağırlığında ve koşu verimliliğini yüzde 1,6 artırıyor. Şirket, bu modeli çift başına 500 dolardan satışa sunacak. Adidas hisseleri pazartesi sabahı yüzde 2 yükselse de, yıl başından bu yana yüzde 18 değer kaybetti.