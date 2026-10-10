Adıgüzel, ikinci başkan vekilliği seçimi öncesi Ataşehir halkının iradesini savundu - Son Dakika
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Adıgüzel, ikinci başkan vekilliği seçimi öncesi Ataşehir halkının iradesini savundu

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Adıgüzel, ikinci başkan vekilliği seçimi öncesi Ataşehir halkının iradesini savundu
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Silivri'de tutuklu Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ikinci başkan vekilliği seçimi öncesi halkın iradesinin masa başı pazarlıklarla gasp edilmesini vahim buldu. Adıgüzel, millet iradesini yok sayan hesapların demokratik meşruiyetin yerini tutamayacağını belirtti.

(ANKARA) - Silivri'de tutuklu bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, belediyedeki ikinci başkan vekilliği seçimi öncesinde yaptığı açıklamada, "Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin masa başı pazarlıklarla gasp edilmesi son derece vahim bir tablodur. Millet iradesini yok sayan hiçbir siyasi hesap, demokratik meşruiyetin yerini tutamaz" ifadelerini kullandı.

Silivri'de tutuklu bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "31 Mart 2024'te sokak sokak, mahalle mahalle gezerek, sizlerin güvenini kazanarak Ataşehir tarihinin en yüksek oy oranıyla, yüzde 56,38 ile belediye başkanı seçildim. Sizler sandıkta iradenizi açıkça ortaya koydunuz. Biz de bu iradeyi en büyük emanetimiz bildik" dedi.

Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon sonrası Belediye Başkanvekili Murat Güneş'in de tutuklanmasının ardından bugün yapılacak ikinci başkan vekili seçimine işaret eden Adıgüzel, paylaşımında şunları kaydetti:

"Belediyemizin yönetimini değiştirecek bir meclis seçimiyle karşı karşıyayız. Son dönemde yaşanan meclis üyesi transferlerini, gözaltı ve tutuklama süreçlerini birlikte değerlendirdiğimizde, Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin gasp edilmeye çalışıldığı çok açıktır. Geldiğimiz noktada AK Parti tarafından yanıtlanması gereken bazı sorular vardır? Ataşehir halkının sandıkta verdiği kararı kabullenebilmeniz için ne kadar oy almamız gerekmektedir? Milletin size sandıkta vermediği yönetim yetkisini, baskı ve tehdit yoluyla elde etmeyi gerçekten bir zafer olarak mı göreceksiniz? Milletin iradesine saygı, yalnızca seçim sonuçları sizin lehinize olduğunda mı geçerlidir? Siz kendinizi milletten daha büyük mü görüyorsunuz?

Ben bugün Silivri'deyim. Ancak Ataşehir halkının bize verdiği emanete sahip çıkma kararlılığımın ilk günkü kadar güçlü olduğunun bilinmesini isterim. Milletin oyuyla kazanılmış bir belediye yönetiminin, milletin iradesi yok sayılarak el değiştirmesine karşı çıkıyorum. Yaşananların demokratik meşruiyeti konusunda ciddi itirazlarım var ve bu itirazlarımı kamuoyu önünde dile getirmeye devam edeceğim. Seçim kazanmakla, seçimden sonra meclis çoğunluğunu değiştirmek aynı şey değildir. Millet iradesini yok sayan hiçbir siyasi hesap, demokratik meşruiyetin yerini tutamaz. Bu nedenle Ataşehir halkının iradesini hiçe sayan siyasi hesapların karşısında durmak, savunduğumuz demokrasi anlayışının ve millet iradesine olan inancımızın bir gereğidir.

Ataşehir halkının sandıkta ortaya koyduğu iradenin masa başı pazarlıklarla gasp edilmesi son derece vahim bir tablodur. Bu sürecin siyasi ve hukuki sorumluluğunu üstlenenlere ayrıca hatırlatmak isterim, Millet iradesi, yalnızca seçim sonuçları sizin lehinize olduğunda hatırlayabileceğiniz bir kavram değildir. Biz Ataşehir halkına verdiğimiz sözün arkasındayız. Aynı kararlılıkla milletimizin emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bugün yaşananlar tarih karşısında ve milletimizin vicdanında ilelebet mahkum olacaktır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

Kaynak: ANKA
Onursal AdıgüzelAtaşehirPolitikaGüncelSon Dakika

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