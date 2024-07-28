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Adilcevaz'da korkutucu yangın

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre olay, Selçuklu Mahallesi'nin üst kesimindeki makilik alanda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yukarı Deniz Arama Kurtarma Derneği Başkanı Cumali Birol'un ihbarıyla bölgeye Adilcevaz Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, dernek üyeleriyle itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Açıklamalarda bulunan Cumali Birol, piknik ve makilik alanlardan vatandaşların biraz daha duyarlı ve dikkatli olmasını isteyerek, "Eğer bu yangına zamanından müdahale edilmesiydi yaklaşık 10 bin dönümlük arazinin ve sivil yerleşim alanlarının boşaltılmasına bile sebebiyet verirdi" dedi.