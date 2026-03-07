Adilcevaz'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adilcevaz'da Ramazan Etkinliği

07.03.2026 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan etkinlikleri düzenlendi; ilahiler ve gösteriler yapıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ramazan dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlahi sanatçıları Abdurrahman Önül ve Recep Arslan, programda ilahiler seslendirdi, seyirciler de eşlik etti.

Çocuklar için animasyon gösterileri ve yarışmaların yapıldığı etkinlikte geleneksel orta oyunu sahnelendi, semazen gösterisi düzenlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Abdullah Akbaba, ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu birlikte yaşamak için programlar düzenlediklerini belirten Akbaba, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, Kaymakam Nurhalil Özçelik ve AK Parti İlçe Başkanı Yunus Yaralı katıldı.

Kaynak: AA

Ramazan etkinliği, Yerel Haberler, Etkinlikler, Adilcevaz, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adilcevaz'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya uygunsuz teklif
TÜSİAD yöneticileri hakkında karar TÜSİAD yöneticileri hakkında karar
3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü 3 ABD uçağının düştüğü ülkede bir ABD savaş jeti daha düşürüldü
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda
Rusya’dan Finlandiya’ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz Rusya'dan Finlandiya'ya rest: Nükleer silah konuşlandırırsanız karşılık veririz

12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
11:00
Hataylı Hüseyin’i İsrail füzesi ağır yaraladı
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
10:54
Etiler’de çete cinayeti Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
Etiler'de çete cinayeti! Gece kulübünü ateşe verip sahibini öldürdüler
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 12:40:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Adilcevaz'da Ramazan Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.