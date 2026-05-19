19 Mayıs'ta gençlerle halay, YKS öncesi moral

19.05.2026 17:47  Güncelleme: 19:08
(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda YKS'ye hazırlanan gençlerle bir araya geldi. Gençlik Buluşması'nda gençlerle halay çeken Tutdere, öğrencilere elleriyle yemek ikram etti.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nde (AKEM) eğitim gören ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ali Dağı Mesire Alanı'nda "Gençlik Buluşması" düzenlendi.

Programda gençlerin bayramını kutlayan Tutdere, öğrencilerle eğitim süreçleri ve gelecek hedefleri üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Müzik eşliğinde devam eden etkinlikte Tutdere, gençlerle birlikte halay çekerek bayram coşkusuna ortak oldu. Renkli görüntülere sahne olan programda öğrenciler, sınav stresi öncesinde moral depolayarak doyasıya eğlendi.

Buluşmada gençlere hitap eden Tutdere, Adıyaman'ın gençlerine olan inancının tam olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN KOŞMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYİN"

"Bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının siz gençlere armağan ettiği en anlamlı bayram. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Sizlerle aramızda güçlü bir kader birliği var. AKEM bünyesinde hocalarımız ve tüm ekibimizle sizi geleceğe hazırlamak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Sizler de dönemin başından beri azimle hayallerinizin peşinden koşuyorsunuz. Bu yollardan bizler de geçtik; hayal kurmaktan ve büyük hedefler koymaktan asla geri durmayın. Adıyaman'ın çocukları çalışkandır, inandıkları her şeyi başarırlar. Sınav sonrasında hepinizden çok güzel haberler bekliyoruz."

"ADIYAMAN BELEDİYESİ HER ZAMAN YANINIZDA"

Şehri ve gençliği geleceğe taşımak için kütüphane ve sosyal alan projelerine hız kesmeden devam edeceklerini belirten Tutdere, belediyenin desteğinin üniversite hayatında da süreceğinin altını çizdi. Tutdere, "Bu kentin hikayesinde baş aktör sizlersiniz. Biz enerjimizi sizden alıyoruz. Daha önce YKS ücretlerinizi karşılayarak yanınızda olmuştuk. Sınavı kazanıp Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, Adıyaman Belediyesi size sadece bir telefon kadar yakın olacak. Kendinizi asla yalnız hissetmeyin; arkalarınızda Adıyaman halkı ve belediyeniz var" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERDEN TEŞEKKÜR

Etkinliğin sonunda Tutdere, öğrencilere yemek ikram etti. Organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren gençler ise sınav öncesi sağlanan motivasyon için Tutdere'ye teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 19:08:23. #7.12#
